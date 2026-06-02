Пашинян подвел итоги беседы с президентом Путиным

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что провел 1 июня телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Комментируя диалог с главой государства, Пашинян назвал его позитивным.
По словам Пашиняна, российский лидер позвонил ему, чтобы поздравить с днем рождения. В ходе разговора армянский премьер пообещал президенту Путину приехать на встречу глав государств Евразийского экономического союза.
«Мы поговорили о делах, и у нас состоялся позитивный разговор», — отметил армянский премьер.
В январе 2025 года власти Армении одобрили проект закона об инициировании вступления страны в ЕС. 29 мая 2026 года президенты России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии призвали Армению провести референдум о вступлении в ЕС или сохранении членства в ЕАЭС. Соответствующее заявление лидеры четырех государств приняли по итогам саммита объединения в Астане.
Как писал KP.RU , Пашинян ранее назвал нелогичным проведение референдума по вопросу вступления страны в Европейский союз до подачи заявки.