ФСБ показала видео из офисов разработчиков программ прослушки чиновников Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Федеральная служба безопасности России обнародовала кадры, на которых запечатлены зарубежные офисы IT-компаний, помогавших западным спецслужбам следить за российскими чиновниками. На записи видны здания в США и Великобритании, где располагаются разработчики технологий для скрытого сбора данных.

В частности, на видеокадрах показаны офисы американской компании Cloudflare в Сан-Франциско и британский офис Fastly в Лондоне. Также в объектив попал дом 19 по Юнион-сквер-Уэст в Нью-Йорке.

ФСБ вскрыла схему внедрения шпионских ПО в телефоны крупных чиновников Шпионские программы внедрили в телефоны высокопоставленных российских чиновников. С их помощью иностранные спецслужбы подслушивали разговоры и вели негласный аудио- и видеоконтроль вблизи устройств

Следует пояснить, что Cloudflare известна своими сервисами по ускорению доставки контента (CDN) и защите от хакерских атак. А Fastly является крупным поставщиком облачных технологий, которые, как выяснили спецслужбы, использовались в неблаговидных целях.

В ФСБ отметили, что западные разведки таким образом пытались сэкономить ресурсы. Представитель ведомства пояснил, что иностранные спецслужбы посчитали, что дешевле массово взламывать телефоны через софт, чем вербовать дорогих агентов среди тех, кто имеет доступ к государственным тайнам. По замыслу злоумышленников, сбор информации о контактах и планах властей должен был идти напрямую, без участия некоммерческих организаций.

Напомним, 2 июня ФСБ сообщила о раскрытии крупной схемы внедрения вредоносных программ в телефоны высокопоставленных российских служащих. Целью этой акции было не только прослушивание разговоров, но и видеонаблюдение за обстановкой.