Небо над Киевом затянуло черным дымом после ночных ударов ВС РФ

В нескольких районах Киева фиксируются возгорания Фото: REUTERS.

Небо над Киевом затянуло черным густым дымом после ночных ударов Вооруженных сил России. Об этом информирует ТСН.

В публикации издания говорится, что дым распространился над городом из-за вспыхнувших после атак пожаров. После этого в социальных сетях появились множество видеозаписей с очагами огня в различных частях столицы Украины. В нескольких районах отключилось электричество.

ТСН уточняет, что всего в городе прогремело не менее восьми взрывов. Мониторинговые ресурсы фиксировали работу систем ПВО по ракетам «Калибр» и «Циркон».

Мэр Киева Виталий Кличко уже сообщил местным жителям, что в городе фиксируются возгорания. В частности, на Подоле загорелось нежилое помещение, а на Оболони пострадали авто.

Напомним, что армия России продолжает наносить удары по Киеву, тем самым давая жесткий ответ на теракты ВСУ в российских регионах. Как отмечали в Минобороны РФ, наши бойцы целятся исключительно по военным объектам, чтобы ослабить позиции украинских сил.