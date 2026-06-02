ВТБ готов выдавать зарплату клиентам «по первому требованию»

В преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) банк ВТБ представил новый цифровой сервис для своих зарплатных клиентов. Теперь они могут получить доступ к заработанным средствам в любой удобный для себя день, не привязываясь к официальной дате выплаты, установленной у работодателя.

Воспользоваться решением могут в том числе клиенты Почта Банка, перешедшие на обслуживание в рамках интеграции финансовых структур.

Сервис, получивший название «Зарплата в любой день», становится доступной альтернативой привычным кредитным продуктам.

«Наш сервис позволяет клиентам получить доступ к собственным средствам без процентов и дополнительных одобрений. Это рациональный выбор для тех, кто хочет управлять финансами без издержек и иметь доступ к своей зарплате в любой день», — отметила первый заместитель президента-председателя правления банка Ольга Скоробогатова.

Для того чтобы воспользоваться средствами, нужно зайти в раздел «Продукты» → «Карты и счета» мобильного приложения ВТБ Онлайн либо воспользоваться поиском по запросу «Зарплата в любой день». Технической стороной вопроса занимается компания-партнер «Деньги Вперед», которая ежедневно анализирует регулярность поступлений от работодателя, среднедневной заработок и на основе этих данных рассчитывает доступную сумму.

Ключевая особенность услуги — отсутствие процентов. Взимается только фиксированный тариф за каждое обращение в размере 399 рублей. Активированные по сервису средства и плата за пользование автоматически удерживаются со счета клиента в день официальной выплаты от работодателя. Лояльным клиентам, достигшим «Золотого уровня» в рамках программы «Расти с ВТБ», предоставляется особое условие: первые четыре операции в месяц будут бесплатными — оплата вернется на карту в конце следующего месяца. Количество запросов на досрочную выдачу не ограничено.

Концепцию «зарплаты по требованию» (on-demand pay) постепенно внедряют и другие российские банки. Например, Совкомбанк предоставляет своим клиентам услугу «Зарплата в любой день» с комиссией. МегаФон Банк предлагает аналогичный сервис (на платформе «Деньги Вперед») также с комиссией. Райффайзенбанк — еще один участник рынка, где зарплатные клиенты могут получить доступ к средствам за фактически отработанные дни через сервис PayDay без привязки к дате аванса и основной выплаты.