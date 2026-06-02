Лицо вместо паспорта: 45% россиян готовы перейти на биометрию

В каких сферах люди хотели бы заменить бумажные документы на один взгляд в биометрическую камеру? Новое исследование банка показало: биометрия постепенно становится привычным инструментом. Согласно опросу ВТБ (май 2026 года, 1500 взрослых жителей городов с населением более 100 тысяч человек), 45% граждан уже сейчас не против отказаться от предъявления паспорта в ряде ситуаций.

Чаще всего респонденты называли подтверждение возраста (50% опрошенных). На втором месте – оплата и проход в транспорте (46%). Далее следуют покупки в магазинах (40%), подтверждение льгот при услугах или покупках (37%). Четверть участников готова использовать биометрию для идентификации по видеосвязи (24%) и 23% – при подписании документов или сделках (можно было выбрать несколько вариантов).

«Биометрия открывает принципиально новые возможности в повседневных сервисах, где она может упрощать привычные операции, гарантировать безопасность и давать дополнительную выгоду клиентам. Биометрия становится той самой «сквозной нитью» между различными сферами жизни, которая связывает и упрощает цифровые сервисы везде – от проезда на транспорте до доступа к льготам и персональных услуг, делая взаимодействие быстрым, безопасным и бесшовным. ВТБ готов разрабатывать типовые и нетиповые решения и сервисные модели для клиентов и участвовать в их внедрении», – заявила первый зампред правления ВТБ Ольга Скоробогатова.

Уже тестируются биометрические сервисы:

- на авиа- и ж/д транспорте – регистрация и посадка без паспорта;

- в образовании – подтверждение личности при дистанционных экзаменах;

- в розничной торговле – проверка возраста покупателей;

- в гостиничном бизнесе – заселение и обслуживание без паспорта.

В перспективе биометрия может пригодиться и в медицине: для записи к врачу, онлайн-консультаций, покупки рецептурных и льготных лекарств, а также медицинских изделий.