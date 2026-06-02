В США хотят построить плавающий город на 80 тысяч человек: кому и зачем это понадобилось Фото: REUTERS.

В США предложили построить плавучий город на 80 тысяч человек для морских путешествий. Об этом пишет New York Post.

Проект получил название Freedom Ship. По задумке, это должен быть не обычный круизный лайнер, а постоянно движущийся город в море. Он, по предположительно, сможет путешествовать вокруг света примерно за два-три года.

Судно планируют сделать длиной около мили. На борту хотят разместить жилье для 50 тысяч постоянных жителей, места для 10 тысяч туристов и экипаж из 20 тысяч человек. Оценочная стоимость проекта составляет 16,16 миллиарда долларов.

«Мы чувствуем себя очень уверенно, что сможем собрать все вместе, но капитализация является ключевым вопросом», — заявил глава Freedom Cruise Line Роджер Гуч.

На борту хотят построить школы, колледжи, магазины, банки, ночные клубы, двухэтажный фуд-холл, стадион на 15 тысяч мест, аквапарк, парки, концертный зал, конгресс-центр и музеи. Передвигаться по разным зонам города предлагают с помощью трамвайной системы.

По данным New York Post, судно будет слишком большим для любого порта в мире. Поэтому оно должно находиться в международных водах. Добраться до суши пассажиры смогут на паромах, также на верхней части корабля хотят разместить восемь вертолетных площадок.

Идею Freedom Ship еще в 1990-х предложил инженер Норман Никсон. После его смерти проект фактически заморозили. Теперь его снова пытаются вернуть к жизни, однако для строительства все еще нужно найти финансирование.

Немногим ранее в Петербурге сообщили, что проект КАД-2 вокруг города должен быть готов к 2030 году. Параллельно начинается работа по строительству Широтной магистрали Северной столицы. Первый камень будущей скоростной трассы планируют заложить уже в июне. Власти отмечали, что проект прошел обоснование и экспертизы с учетом воздействия на панораму города.