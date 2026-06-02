The Times of Israel: Кнессет Израиля проголосовал за самороспуск в первом чтении Фото: REUTERS.

Депутаты израильского парламента (Кнессета) в первом чтении единогласно проголосовали за законопроект о досрочном самороспуске. Об этом сообщает газета The Times of Israel со ссылкой на итоги голосования.

Отмечается, что за принятие документа выступили 106 депутатов Кнессета. Ранее законопроект был одобрен профильным комитетом парламента.

Кнессет в конце прошлого месяца утвердил законопроект о самороспуске в предварительном чтении. Законопроект должен быть утвержден на пленарных заседаниях в трех чтениях.

При этом очередные парламентские выборы должны состояться в стране не позднее 27 октября текущего года.

Ранее сайт KP.RU писал, что точная дата досрочных выборов в Кнессет будет установлена по итогам дискуссий в профильной комиссии парламента. Инициативу выдвинула одна из ультрарелигиозных фракций, и оппозиция поддержала её.