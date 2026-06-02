Цена овощей для борщевого набора в России снизилась за год на 24,8%

Картофель и капуста из борщевого набора уменьшились в цене на 38,7% и 37,3% соответственно Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Овощи для «борщевого набора» за год подешевели в России почти на четверть - на 24,8%. Об этом в интервью ТАСС накануне Петербургского международного экономического форума заявил исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

Сильнее всего в цене просел картофель - он стал дешевле на 38,7%. Капуста подешевела на 37,3%, лук - на 34,3%, свекла - на 33,4%. Морковь снизилась всего на 4,6%, а помидоры - на 1,9%.

По словам эксперта, динамика цен на томаты во многом определяется сезонностью. Мартовский ценовой пик уже пройден. Удешевление остальных овощей Востриков объяснил хорошими результатами прошлогодней уборки урожая.

«По всем категориям валовые сборы были больше, чем в 2024 году», - уточнил он.

Дополнительным фактором падения стоимости станет поступление продукции нового урожая. По прогнозу Вострикова, в ближайшее время тенденция к снижению цен только усилится.

KP.RU прежде писал, что в России за год снизилась цена продуктов для окрошки. Теперь блюдо на четыре человека обходится россиянам в 448,6 рубля.