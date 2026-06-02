Суд назначил Александру Гордону штраф за нарушение правил хранения оружия Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Известный российский телеведущий Александр Гордон оштрафован на 5 тысяч рублей за нарушение правил хранения оружия. Соответствующая информация опубликована на портале Единого информационного пространства мировых судей Москвы.

Мировой судья рассмотрел дело 15 мая. Согласно постановлению, Гордон допустил нарушение правил хранения оружия, что повлекло его утрату. Телеведущего признали виновным по статье 20.8 Кодекса об административных правонарушениях. На заседании Гордон не присутствовал — он попросил суд рассмотреть дело без него.

Как писал KP.RU, недавно телеведущая Юлия Барановская рассказала об отношениях к своему коллеге Александру Гордону, с которым уже более 10 лет ведет шоу «Мужское и Женское». Барановская призналась, что в первые годы совместной работы Гордон относился к ней с пренебрежением и постоянно «тюкал». Однако со временем отношения наладились. Барановская называет коллегу настоящим другом.