ANI: Индия намерена приобрести у Франции 114 истребителей Rafale Фото: REUTERS.

Индия официально запросила у Франции возможность закупки 114 истребителей Rafale. Как сообщает агентство ANI со ссылкой на источники в индийском оборонном ведомстве, эти переговоры стали новым этапом модернизации военно-воздушных сил страны. Ранее Нью-Дели рассматривал вариант приобретения российских Су-57.

Общая стоимость потенциального контракта с французской стороной оценивается в 40 миллиардов долларов. Источники уточняют, что 97 из 114 самолетов планируется собирать непосредственно на индийских предприятиях. Остальные истребители страна получит готовыми от производителя - Франции.

Параллельно с французским контрактом Индия продолжает сотрудничество с Россией по другим направлениям обороны. Ранее стало известно, что Нью-Дели намерен приобрести у Москвы пять дивизионов зенитных ракетных систем С-400. Эти комплексы доказали свою высокую эффективность во время недавнего конфликта между Индией и Пакистаном.

Отмечается, что конкурирующие китайские системы показали себя гораздо хуже. По итогам боестолкновения зенитные ракетные комплексы HQ-9, произведенные в КНР и стоящие на вооружении Пакистана, оказались практически бесполезны против индийских ВВС.