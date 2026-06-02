Атомфлот: Росатом получит самый мощный атомный ледокол «Лидер» в конце 2029 года. Фото: Bulkin Sergey/GLOBAL LOOK PRESS

Головной атомный ледокол проекта «Лидер», которому присвоено имя «Россия», передадут флоту в конце 2029 года. Об этом ТАСС сообщили во ФГУП «Атомфлот» (входит в госкорпорацию «Росатом»).

«Спуск на воду планируется в марте 2028-го, сдача — в декабре 2029-го», — сообщили в ведомстве.

Ледокол строят в Приморском крае на мощностях Судостроительного комплекса «Звезда». Судно станет мощнейшим в мире и вдвое превзойдет по мощности существующие ледоколы. Ширина судна — 47,7 м, длина — почти 210 м, мощность на валах — 120 МВт.

Напомним, ледокол «Россия» заложили в 2020 году. В «Атомфлоте» отметили, что отрасль имеет существует преемственность в названиях судов, а также сложившаяся традиция, в соответствии с которой атомным ледоколам присваиваются имена по названиям географических объектов. Судно проекта 10510 не имеет аналогов. Его назовут «Россия».