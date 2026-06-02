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НовостиОбщество2 июня 2026 9:53

Близкие и поклонники пришли на прощание с писательницей Зоей Богуславской

В Москве проходит прощание с автором Зоей Богуславской
Арина СЕРОВА
В Москве проходит прощание с автором Зоей Богуславской

В Москве проходит прощание с автором Зоей Богуславской

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Москве началась церемония прощания с писательницей, вдовой поэта Андрея Вознесенского Зоей Богуславской. Близкие и поклонники автора уже собираются в столичном центре Вознесенского. Эту информацию сообщает «Российская газета».

Прощание продлится вплоть до 14:00 по московскому времени. После этого планируется провести похороны писательницы на Новодевичьем кладбище.

В центре Вознесенского уже собираются множество коллег, друзей и фанатов Богуславской. Они приносят цветы и ждут возможности проводить ее в последний путь.

Как ранее писал сайт KP.RU, Богуславская ушла из жизни 14 мая. На момент смерти ей было 102 года. Писательницу в стране считали символом интеллекта и силы характера. Она была сильно предана искусству. Зоя Богуславская является автором таких произведений, как «Защита», «Близкие» и «Зазеркалье».