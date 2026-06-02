В Самаре выпускницу госпитализировали после ЕГЭ по истории Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре выпускницу школы пришлось госпитализировать сразу после экзамена по истории. Как сообщили в местной администрации, девочка почувствовала себя плохо прямо в аудитории для тестирования.

Сотрудники пункта приема экзамена незамедлительно вызвали бригаду скорой помощи. Представитель городской администрации пояснила, что после сдачи ЕГЭ по истории ученица пожаловалась на недомогание.

В настоящее время школьница находится в одном из лечебных учреждений Самары. Там она проходит полное медицинское обследование под наблюдением врачей.

Напомним, что единое расписание экзаменов было утверждено совместными приказами Минпросвещения и Рособрнадзора. По правилам, начало всех испытаний везде установлено на 10 часов утра по местному времени.

Согласно графику, именно 1 июня школьники сдавали историю, литературу и химию. Следующий важный экзамен по русскому языку пройдет 4 июня, а 8 июня выпускников ждет математика базового и профильного уровней.