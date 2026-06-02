Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика2 июня 2026 9:49

Песков заявил о намеренном уничтожении Киевом колледжа в Старобельске

В Кремле заявили, что учебное заведение в Старобельске не имело отношения к военным
Мария СПИРИДОНОВА
Песков заявил о намеренном уничтожении Киевом колледжа в Старобельске

Песков заявил о намеренном уничтожении Киевом колледжа в Старобельске

Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что колледж в Старобельске никогда не был военным или околовоенным объектом. Киев, по его словам, знал об этом и уничтожал учебное заведение намеренно. Соответствующее заявление Песков сделал 2 июня в разговоре с журналистами, комментируя слова Владимира Путина о том, что Украина сама решила придать конфликту «новое качество».

По словам представителя Кремля, если киевский режим сознательно идет на такие «бесчеловечные, находящиеся за гранью человечности террористические акты», то это и является «совсем другой парадигмой».

В ночь на 22 мая здания общежития и учебного корпуса колледжа в Старобельске подверглись обстрелу со стороны украинских боевиков. На момент атаки в здании находились 86 учащихся в возрасте от 14 до 18 лет. Удар был нанесен в ночное время, когда студенты спали. В результате атаки здание общежития частично обрушилось. Погиб 21 человек. 1 июня президент провел совещании по расследованию теракта в Старобельске. В ходе обсуждений Владимир Путин заявил, что атака на колледж может придать «новое качество» конфликту.