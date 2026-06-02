В Кремле рассказали, контактирует ли Россия с США

Песков: Россия на связи с США, хотя переговоры по Украине и на паузе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Российская Федерация сохраняет контакты с США по уже имеющимся каналам на фоне паузы в переговорах по украинскому урегулированию. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами.

"Президент России Путин говорил не далее как в Астане, что сейчас действительно процесс на паузе. Но это не означает, что с американцами нет контактов", - сказал Песков.

По словам представителя Кремля, контакты по имеющимся каналам продолжаются между государствами на постоянной основе.

Как ранее писал сайт KP.RU, в Соединенных Штатах считают, что переговоры по Украине находятся на паузе не по вине России. Это уже не первый раз, когда в Вашингтоне указывают, что именно Киев является главным сдерживающим звеном в переговорном процессе по Украине.