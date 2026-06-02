Песков: СВО может завершиться до конца дня, если ВСУ покинет новые регионы РФ Фото: REUTERS.

Специальная военная операция может завершиться уже до конца этого дня, если ВСУ прикажут немедленно покинуть новые регионы России. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

«Что касается Зеленского и завершения войны до конца года, война может быть завершена до конца суток. Мы об этом неоднократно говорили, об этом говорил президент (России - прим. ред.)», - сказал он.

По словам Пескова, для окончания конфликта достаточно всего одного решения Владимира Зеленского. Он должен отдать приказ командованию украинской армии об отходе военных с территорий, которые Россия считает своими. Как только этот приказ будет выполнен, то спецоперация может быть завершена всего за сутки.

Напомним, что Москва неоднократно выдвигала территориальные требования в качестве ключевого условия для заключения мирной сделки. Однако украинские власти по-прежнему отвергают все предложения РФ.