Вулин: Мерц говорит о войне с РФ, поскольку немцы забыли Вторую мировую. Фото: Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц говорит о возможной войне с Россией, потому что в Европе забыли уроки Второй мировой войны. Об этом заявил бывший вице-премьер Сербии, основатель партии «Движение социалистов» Александр Вулин.

Во вторник сербский политик принял участие в экспертном диалоге международного дискуссионного клуба «Валдай» в Санкт-Петербурге. Там он подчеркнул, что раньше в Германии хорошо понимали значение слова «война». Однако сейчас ситуация изменилась.

«В Европе уже никто не помнит Вторую мировую, поэтому канцлер Германии Мерц говорил, что "к 2030 году мы будем готовы сражаться с Россией"», — сказал Вулин.

Он напомнил о канцлере ФРГ Вилли Брандте, который возглавлял правительство Германии в 1969–1974 годах. По мнению Вулина, при нем подобные заявления были бы невозможны вне зависимости от партийных взглядов немецких политиков.

Немногим ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что Россия не собирается воевать с европейскими странами. При этом глава государства подчеркнул, что, если ЕС сам начнет войну, Москва будет готова к такому развитию событий. Путин также отметил, что в этом случае ситуация может быстро дойти до момента, когда РФ уже будет не с кем договариваться.