Россиян предупредили о последствиях утилизации ртутного градусника с бытовым мусором

Ртуть относится к самому опасному классу отходов. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Выбрасывать старый ртутный градусник в обычный мусорный контейнер может быть чревато проблемами с законом, рассказал общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, за неправильную утилизацию такого прибора предусмотрены штрафы, а в отдельных случаях дело может дойти и до уголовной ответственности. Об этом пишет «Абзац».

«Согласно статье 8.2 КоАП РФ, за несоблюдение требований при обращении с отходами гражданину грозит денежный штраф. Сумма взыскания за первый такой проступок составляет от 2 до 3 тысяч рублей», – отметил Бондарь.

Эксперт пояснил, что ртуть относится к самому опасному классу отходов. Если градусник попадет в обычный мусорный бак, его может раздавить мусоровоз, после чего токсичные пары окажутся в воздухе. Если это приведет к серьезному загрязнению окружающей среды или массовому отравлению людей, может наступить уголовная ответственность.

По словам специалиста, целые ртутные термометры следует сдавать в специальные пункты приема опасных отходов или через управляющую компанию.

Ранее KP.RU писал подробную инструкцию о том, что делать, если дома разбился ртутный градусник. Несмотря на популярность электронных термометров, многие по-прежнему пользуются ртутными приборами.