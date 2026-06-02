Мошенники начали представляться безобидными соседками-пенсионерками: схему обмана с заменой домофона усовершенствовали

МВД предупредило о новой схеме обмана с заменой домофона от лица пенсионерок Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мошенники усовершенствовали схему с «заменой домофона», сделав первый контакт максимально правдоподобным. Об этом рассказали в управлении МВД по борьбе с киберпреступностью.

В одном из случаев пострадавшему позвонила женщина и представилась соседкой-пенсионеркой. Она сообщила о якобы предстоящей замене домофона и попросила «сверить технический код», который придет на телефон. Мужчина продиктовал код. После этого пострадавшему стали поступать сообщения о «взломе» «Госуслуг», звонки от имени Росфинмониторинга и других ведомств, а также угрозы хищения средств.

В МВД напомнили, что коды из SMS и push-уведомлений нельзя сообщать никому, даже если звонящий представляется соседом или сотрудником управляющей компании.

Ранее мошенники стали рассылать сообщения о якобы выплатах ко Дню России в мессенджерах и по электронной почте. KP.RU писал, что в МВД РФ предупредили россиян о массовой рассылке аферистами ложных уведомлений о «государственных выплатах» к празднику.