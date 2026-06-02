На Украине расхитили почти 4 млн долларов на строительстве объекта энергетики

Почти четыре миллиона долларов расхитили на строительстве объекта энергетической инфраструктуры на Украине в Николаевской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Почти четыре миллиона долларов расхитили на строительстве объекта энергетической инфраструктуры на Украине в Николаевской области. Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в Telegram-канале.

«НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) разоблачили масштабную коррупционную схему завладения средствами компании «Энергоатом», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что все произошло во время строительства объекта критической инфраструктуры в Николаевской области - Ташлыкской гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС).

НАБУ подчеркнуло, что закупки оборудования осуществляли через зарубежную фирму, что позволило завысить цену оборудования почти на 3,8 миллиона долларов.

Ранее сайт KP.RU писал, что НАБУ и САП проводят следственные действия в рамках дела о коррупции в Верховном суде. Обыски прошли по местам работы и проживания, а также в транспортных средствах ряда действующих и бывших судей Верховного суда.