В Смоленске прошло торжественное открытие Центра развития настольного тенниса

Фото: пресс-служба Правительства Смоленской области.

Современный комплекс построен при поддержке Федерации настольного тенниса России и Центра развития спорта Смоленской области. Площадь сооружения – более 1300 квадратных метров. Здесь смогут одновременно заниматься почти полсотни спортсменов.

В зале установлено 12 теннисных столов, соответствующих всем нормативным требованиям. Обустроены раздевалки, медицинский кабинет, тренерская и инвентарная. В центре созданы условия для маломобильных граждан.

"Со строительством центра развитие профессионального и массового спорта получит в регионе новый импульс. За четыре года число теннисистов в Смоленской области выросло вдвое, а 13 спортсменов имеют разряд "Кандидат в мастера спорта России", - отметил в канале МАКС губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Александр Бабаков подчеркнул, что новая площадка позволит спортсменам добиваться высоких результатов. В планах региональных властей значится строительство ещё одного подобного спортивного объекта в области при поддержке Федерации настольного тенниса России.

В рамках церемонии открытия состоялся показательный матч с участием опытных мастеров настольного тенниса. Александр Бабаков вручил благодарственные письма представителям министерства спорта, администрации города, федерации настольного тенниса и партнёрам, помогавшим в реализации проекта.