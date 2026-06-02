Врач назвала смертельно опасное осложнение обычного кариеса

Бактерии из-за кариеса способны поражать почки. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Многие воспринимают кариес как незначительную проблему, которую можно отложить на потом. Стоматолог Вероника Мелихова предупредила, что запущенное заболевание зубов способно привести к тяжелым последствиям для всего организма. Об этом пишет «Абзац».

«Бактерии оседают на клапанах сердца, и могут развиваться такие серьезные заболевания, как инфекционный миокардит. Инфекция из разрушенного зуба попадает в кровоток, потом в почки и оседает там, вызывая пиелонефрит», – предупредила Мелихова.

По словам врача, бактерии могут оседать на клапанах сердца, вызывая инфекционный миокардит. Кроме того, инфекция может распространиться в область грудной клетки, где находятся сердце и крупные сосуды. В тяжелых случаях это состояние представляет прямую угрозу жизни.

По словам специалиста, страдают не только внутренние органы. Разрушение жевательных зубов приводит к изменению прикуса, нарушению работы мышц и проблемам с височно-нижнечелюстным суставом. У человека могут появиться боли, хруст при движении челюсти и даже воспаление суставов, вызванное распространением бактерий по организму.

Ранее стоматолог Дзерасса Дедегкаева назвала проблемы, которые вызывают запах изо рта. Основной источник плохого запаха – микроорганизмы, живущие без кислорода.