Бойца СВО с инвалидностью ошибочно признали дезертиром: как решилась ситуация Фото: REUTERS.

Участник СВО, получивший тяжелые ранения и ставший инвалидом, по ошибке был объявлен в розыск как дезертир. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова в Telegram-канале.

Отмечается, что ещё осенью 2022 года у Сватово боец получил множественные осколочные ранения. После эвакуации его доставили в больницу Луганска, где врачи диагностировали тяжелую черепно-мозговую травму.

Комиссия признала мужчину негодным к службе, дала ему вторую группу инвалидности и уволила из армии. Однако весной 2025 года к нему пришли представители военной комендатуры и задержали.

Лантратова пояснила, что экс-бойца числили как самовольно покинувшего часть, хотя документы об увольнении у него были на руках. Позже выяснилось: его тайно включили в списки другой воинской части без подписания нового контракта.

После жалобы в военную прокуратуру все незаконные приказы отменили, а обвинение с мужчины сняли. Нарушения полностью подтвердились.

Ранее Яна Лантратова осудила «защитников прав» за бегство из России. Она указала, что некоторые специалисты бросили страну и стали действовать против её интересов.