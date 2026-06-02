Суд в Москве оштрафовал Telegram на 3,8 млн рублей за административное нарушение. Фото: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

Таганский районный суд города Москвы привлек Telegram Messenger Inc. к административной ответственности. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

Отмечается, что во вторник, 2 июня, суд признал Telegram виновным в административном правонарушении по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ. Статья соответствует нарушению порядка ограничения доступа к информации, а также ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в связи с законами РФ.

Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 3,8 млн рублей.

Ранее сайт KP.RU писал, что Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 7 миллионов рублей. Сообщалось, что мессенджер не удалил в установленные сроки запрещенный контент.