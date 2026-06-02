11 тысяч черновиков заявлений создано для отряда космонавтов через «Госуслуги» Фото: Shutterstock.

11 тысяч россиян создали черновики заявлений на зачисление в отряд космонавтов через новый онлайн сервис на «Госуслугах». Приём заявок продлится до конца июня. Об этом сообщили в госкорпорации «Роскосмос».

Среди подавших черновики — граждане от 19 до 35 лет: 76 % из них мужчины, 24 % — женщины. По правилам отбора, участвовать могут граждане РФ до 35 лет с высшим образованием из утверждённого перечня, стажем по специальности от трёх лет и знанием одного из европейских языков (английского, итальянского, испанского, немецкого или французского).

Тех, кто пройдёт заочный этап на «Госуслугах», пригласят в Центр подготовки космонавтов, там предстоит медобследование, собеседование и сдача нормативов физподготовки.

Ранее Минобороны совместно с Минцифры запустило на «Госуслугах» новый раздел для поиска архивных документов об участниках Великой Отечественной войны. Сервис также содержит информацию о соцподдержке семей ветеранов, правилах работы с мемориалами и благоустройстве памятных мест.