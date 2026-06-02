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НовостиПолитика2 июня 2026 10:22

Под Запорожьем группа иностранных наемников сдалась в плен после окружения

На позициях к югу от Запорожья наемники ВСУ попали в окружение и сложили оружие
Мария СПИРИДОНОВА
Под Запорожьем группа иностранных наемников сдалась в плен после окружения

Под Запорожьем группа иностранных наемников сдалась в плен после окружения

Фото: REUTERS.

Группа иностранных наемников, принимающих участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), сдалась в плен под Запорожьем. Соответствующая информация была опубликована ТАСС 2 июня.

По данным агентства, наемники находились на позициях к югу от Запорожья. Они попали в окружение и были вынуждены сложить оружие.

31 мая в российских силовых структурах сообщили об уничтожении на передовой в Запорожской области группы наемников со стороны ВСУ. Среди погибших — граждане Германии и Великобритании. Личности убитых установлены по найденным при них документам. 27 мая Вооруженные силы (ВС) России также уничтожили зарубежных наемников ВСУ на территории села Избицкое в Харьковской области. Предположительно, среди уничтоженных наемников могут быть граждане Испании.