Под Запорожьем группа иностранных наемников сдалась в плен после окружения Фото: REUTERS.

Группа иностранных наемников, принимающих участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), сдалась в плен под Запорожьем. Соответствующая информация была опубликована ТАСС 2 июня.

По данным агентства, наемники находились на позициях к югу от Запорожья. Они попали в окружение и были вынуждены сложить оружие.

31 мая в российских силовых структурах сообщили об уничтожении на передовой в Запорожской области группы наемников со стороны ВСУ. Среди погибших — граждане Германии и Великобритании. Личности убитых установлены по найденным при них документам. 27 мая Вооруженные силы (ВС) России также уничтожили зарубежных наемников ВСУ на территории села Избицкое в Харьковской области. Предположительно, среди уничтоженных наемников могут быть граждане Испании.