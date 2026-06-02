ВТБ соединит роботов и ИИ-агентов в одной платформе

ВТБ изучает возможность создания первой в России платформы, которая позволит объединить цифровых ИИ-помощников и физических роботов под единым управлением. Проект реализуется в рамках Центра компетенций по искусственному интеллекту в Китае. Там банк работает вместе с технологическим партнёром — компанией Т1.

Ключевая идея — разработать интерфейс для связи между ИИ-агентами и реальными роботами на основе уже действующей в ВТБ платформы для искусственного интеллекта. Виртуальные помощники и роботы будут выглядеть как универсальные «кубики». Они не замыкаются на одном наборе функций: такие модули можно комбинировать по-разному. Например, роботы смогут встречать клиентов в отделениях, заниматься инкассацией или охраной. Их функционал легко перенастраивать под текущие нужды пользователей.

Управлять роботами предполагается через VLA-модели (Vision Language Action). Это мультимодальные генеративные нейросети, которые обрабатывают голос, текст, видео и сигналы с датчиков, а на выходе создают реальные действия робота.

Кроме того, ИИ-агенты и роботы смогут обмениваться данными в режиме реального времени, обучая друг друга. Цифровой помощник предоставит роботу аналитику, а робот через свои сенсоры передаст в систему информацию о физическом мире.

Сейчас банк уже закончил базовую версию проекта. Следующий этап — закупка роботов в Китае через местный центр компетенций по ИИ.

«Усовершенствованная платформа ИИ-агентов в будущем позволит стереть грань между виртуальными и физическими искусственными исполнителями задач. Это следующая ступень в роботизации и развитии ИИ-агентов. Данное объединение откроет новые возможности для автоматизации процессов в финансовом секторе, а в перспективе — предложить универсальное решение рынку», — заявил накануне ПМЭФ 2026 заместитель президента – председателя правления банк Вадим Кулик.