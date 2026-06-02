МИД: ВСУ совершают бандитские налеты на суда в Черном море, сваливая все на РФ

МИД: ВСУ совершают бандитские налеты на суда в Черном море, сваливая на Россию. Фото: МИД РФ

ВСУ совершают бандитские налеты беспилотников на суда в Черном море и сваливают все на Россию. Об этом заявила на брифинге с журналистами официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Таким образом дипломат отреагировала на атаку на турецкое судно 28 мая. По её словам, теракты киевского режима в Черном море должны стать предметом тщательного разбирательства, а также получить осуждение со стороны всех прибрежных стран.

"Обеспокоены заметной эскалацией киевским режимом террористической активности в Черном море, что ведет к ухудшению условий и росту рисков для гражданского судоходства", - заявила Захарова.

Также она заявила, что устранение любых угроз безопасности в регионе остается одним из важнейших элементов комплексного урегулирования кризиса вокруг Украины.

Захарова подчеркнула, что внешнеполитическое ведомство обеспокоено эскалацией террористической активности киевского режима в Черном море. Она отметила, что ВСУ совершают на суда бандитские налеты.

Ранее сайт KP.RU писал, что МИД Турции сообщил об атаке беспилотника на сухогруз в Черном море. В ведомстве отметили, что в результате инцидента есть раненые.