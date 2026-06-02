В горах на юге Крыма неделю ищут пропавшего студента из Ялты Фото: Мария БЕРК. Перейти в Фотобанк КП

В горах на Южном берегу Крыма уже неделю ищут пропавшего студента из Ялты Александра Скрипникова. К поискам присоединились добровольцы из Краснодарского края и Москвы. Об этом РИА Новости сообщила руководитель пресс-службы поискового отряда «ЛизаАлерт» Крым Нина Шандибаева.

Местонахождение 20-летнего студента неизвестно с 25 мая. По данным с камер видеонаблюдения, молодой человек направлялся в сторону леса. Сейчас поиски идут в горно-лесной местности. Добровольцы осматривают туристические тропы и окрестности, где мог оказаться студент.

«Поиски ведут в непростых погодных условиях. Работу осложняет непростой рельеф местности - густой лесной массив, труднопроходимые заросли и крутые каменные подъемы», — сказала Шандибаева.

Она подчеркнула, что работа не останавливается, пока остается хотя бы малейший шанс найти Александра.

Ранее поисковики сообщали, что Александр Скрипников пропал на маршруте Ялта — Симферополь. Его рост составляет 184 сантиметра, телосложение худощавое, волосы русые, глаза серые. В день исчезновения он был одет в светло-коричневую кофту с капюшоном, черные спортивные штаны и кроссовки. С собой у него был серо-синий рюкзак.