Студент из Мурманска осужден на 15 лет за госизмену

Первые три года осужденный студент из Мурманска проведет тюремной камере Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Студент из Мурманска осужден на 15 лет лишения свободы за государственную измену и участие в террористической организации. Об этом сообщили в Северном флотском военном суде, который вынес приговор.

Фигурантом дела является третьекурсник одного из мурманских вузов. По версии следствия, молодой человек негативно относился к российской власти и выступал против СВО. Через один из мессенджеров он вышел на контакт с представителем запрещенной в стране организации и начал выполнять его задания.

В частности, студент публиковал в своем Telegram-канале объявления о вербовке информаторов для сбора сведений о военных объектах и маршрутах передвижения техники. Помимо этого, он распространял материалы с призывами к сепаратизму и подрыву конституционного строя. 15 мая прошлого года его удалось задержать полиции.

«По совокупности преступлений назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с ограничением свободы на один год», - говорится в сообщении суда.

Подсудимый свою вину не признал, но суд счел ее доказанной. Первые три года парень проведет в тюрьме, оставшийся срок - в исправительной колонии строгого режима.

Ранее в Москве россиянина приговорили к 25 годам за госизмену. Он поджег транспорт и объекты связи по заданию куратора из «Легиона «Свобода России»*.

* - признана террористической организацией в РФ и запрещена