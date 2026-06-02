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НовостиПроисшествия2 июня 2026 10:44

Студент из Мурманска осужден на 15 лет за госизмену

Первые три года осужденный студент из Мурманска проведет тюремной камере
Арина СЕРОВА
Первые три года осужденный студент из Мурманска проведет тюремной камере

Первые три года осужденный студент из Мурманска проведет тюремной камере

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Студент из Мурманска осужден на 15 лет лишения свободы за государственную измену и участие в террористической организации. Об этом сообщили в Северном флотском военном суде, который вынес приговор.

Фигурантом дела является третьекурсник одного из мурманских вузов. По версии следствия, молодой человек негативно относился к российской власти и выступал против СВО. Через один из мессенджеров он вышел на контакт с представителем запрещенной в стране организации и начал выполнять его задания.

В частности, студент публиковал в своем Telegram-канале объявления о вербовке информаторов для сбора сведений о военных объектах и маршрутах передвижения техники. Помимо этого, он распространял материалы с призывами к сепаратизму и подрыву конституционного строя. 15 мая прошлого года его удалось задержать полиции.

«По совокупности преступлений назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с ограничением свободы на один год», - говорится в сообщении суда.

Подсудимый свою вину не признал, но суд счел ее доказанной. Первые три года парень проведет в тюрьме, оставшийся срок - в исправительной колонии строгого режима.

Ранее в Москве россиянина приговорили к 25 годам за госизмену. Он поджег транспорт и объекты связи по заданию куратора из «Легиона «Свобода России»*.

* - признана террористической организацией в РФ и запрещена