Чем может обернуться привычка носить утягивающее белье: предупреждение от врача

Эксперт советует выбирать белье по размеру и избегать слишком жестких моделей. Фото: staras/Shutterstock/Fotodom

Утягивающее белье помогает быстро скорректировать фигуру, но при постоянном ношении может навредить здоровью. Врач-терапевт Алексей Абызов предупредил о скрытых рисках такой одежды. Об этом пишет «Газета.Ru».

«При затягивании талии возникает повышение внутрибрюшного давления, что может приводить к смещению стенок желудка и забросу кислоты из него в пищевод. Это, в свою очередь, способствует развитию гастроэзофагеальной рефлюксной болезни», – подчеркнул Абызов.

Врач объяснил, что длительное ношение утягивающего белья может нарушать работу организма. Сдавливание живота и грудной клетки затрудняет дыхание, из-за чего появляются слабость, головокружение и одышка. Кроме того, постоянное давление на мышцы живота способно привести к снижению их тонуса и усугубить уже существующие проблемы со здоровьем.

Если утягивающее белье сильно сдавливает область паха и бедер, может ухудшаться отток крови, усиливаться венозный застой и возникать предобморочное состояние. Также нередко появляются онемение и покалывание в ногах. Чтобы снизить риски, следует выбирать белье по размеру, избегать слишком жестких моделей.

Ранее стилист Мария Карепова посоветовала не носить интенсивное утягивающее белье более 3-4 часов.