В Нормандии воры украли 600-килограммовую статую за неделю до памятной церемонии Фото: REUTERS.

В нормандской деревне Бревиль-ле-Мон неизвестные похитили бронзовую статую шотландского солдата-волынщика весом около 600 килограммов. Кража произошла в ночь с 28 на 29 мая, буквально за несколько дней до торжеств в честь 82-й годовщины высадки союзников. Об этом сообщает BFMTV.

Мэр города Жан-Марк Пайола рассказал журналистам, что двухметровую скульптуру пришлось срывать с пьедестала с помощью рычага. Он подчеркнул, что на этом месте ветераны часто оставляют венки из красных цветов, символизирующих пролитую кровь.

Муниципалитет в соцсетях уже назвал произошедшее «позорным поступком». Эта статуя шотландского художника Алана Хэрриота была установлена в 2004 году там, где во время Второй мировой войны сражались британцы и голландцы.

Нынешняя владелица земли Софи Миге заявила, что кража — это «ужасный» поступок, ведь здесь бывал даже принц Чарльз. Городской совет подал заявление в полицию, и жандармерия уже начала расследование.

Ранее KP.RU писал, как в Словении неизвестные украли бронзовую статую, установленную в честь супруги президента Соединенных Штатов Дональда Трампа — Мелании Трамп.