Умер Станислав Ковалев, художник-иллюстратор

Пермское отделение союза художников России сообщило об уходе из жизни 2 июня в возрасте 90 лет выдающегося художника-иллюстратора и графика Ковалёва Станислава Романовича. Фото: Марина ДЕМИДОВА

Умер Станислав Ковалев, заслуженный художник России и известный иллюстратор сказок. Ему было 90 лет. Об этом РИА Новости сообщили в пермском отделении Союза художников России.

По словам собеседницы агентства, художник скончался ночью 2 июня. Другие подробности пока не приводятся.

«Ночью 2 июня на 91-м году ушел из жизни заслуженный художник России, известный график Станислав Романович Ковалев», — сказала собеседница агентства.

Отпевание пройдет в четверг в 12.00 по местному времени, 10.00 мск, в храме во имя святого апостола Андрея Первозванного в Перми. Похоронят Ковалева на Северном кладбище.

Ковалев был широко известен иллюстрациями к сказкам Александра Пушкина, Павла Бажова, Ганса Христиана Андерсена. Кроме детских книг, он оформлял общественно-политические издания, художественную литературу и поэтические сборники.Всего художник проиллюстрировал более 500 изданий. Его работы известны не только в России, но и в странах Европы и Азии.

Немногим ранее в Калужской области скончался художник Владимир Овчинников, известный уличными росписями в Боровске. Ему было 88 лет. В Калужскую область он переехал из Москвы в 1998 году. С тех пор его работы стали одной из заметных деталей городского облика Боровска.