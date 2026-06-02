Умер Станислав Ковалев, художник-иллюстратор

Умер Станислав Ковалев, заслуженный художник России и известный иллюстратор сказок. Ему было 90 лет. Об этом РИА Новости сообщили в пермском отделении Союза художников России.
По словам собеседницы агентства, художник скончался ночью 2 июня. Другие подробности пока не приводятся.
«Ночью 2 июня на 91-м году ушел из жизни заслуженный художник России, известный график Станислав Романович Ковалев», — сказала собеседница агентства.
Отпевание пройдет в четверг в 12.00 по местному времени, 10.00 мск, в храме во имя святого апостола Андрея Первозванного в Перми. Похоронят Ковалева на Северном кладбище.
Ковалев был широко известен иллюстрациями к сказкам Александра Пушкина, Павла Бажова, Ганса Христиана Андерсена. Кроме детских книг, он оформлял общественно-политические издания, художественную литературу и поэтические сборники.Всего художник проиллюстрировал более 500 изданий. Его работы известны не только в России, но и в странах Европы и Азии.
Немногим ранее в Калужской области скончался художник Владимир Овчинников, известный уличными росписями в Боровске. Ему было 88 лет. В Калужскую область он переехал из Москвы в 1998 году. С тех пор его работы стали одной из заметных деталей городского облика Боровска.