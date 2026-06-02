Молодая мама судится с клиникой Новосибирска из-за разрыва импланта в груди

Стоматолог из Екатеринбурга судится с новосибирской клиникой из-за разрыва импланта в груди. Фото: Предоставлено Полиной

Жительница Екатеринбурга Полина судится с новосибирской клиникой пластической хирургии. В марте 2023 года она сделала маммопластику за 220 тысяч рублей, чтобы исправить врожденную асимметрию груди. Врачи поставили импланты большего размера, чем она хотела, объяснив это необходимостью коррекции, рассказала девушка КП-Новосибирск.

Уже через год на плановом УЗИ у Полины заподозрили разрыв импланта. Клиника, посмотрев снимки, заявила, что разрыва нет. Однако МРТ подтвердило обратное. Хирург, делавшая операцию, к тому моменту уволилась и предложила новую операцию уже за деньги. Консилиум клиники отказал в бесплатной замене, заявив, что «объективно пациентку ничего не беспокоит».

В апреле 2026 года гель из лопнувшего импланта вытек в лимфоузлы, началось хроническое воспаление. Полине пришлось прекратить грудное вскармливание, когда дочке было всего полгода. Первые две инстанции суда отказали девушке, но кассация в Челябинске отменила их решение и направила дело на новое рассмотрение. Сейчас к процессу привлекли производителя имплантов, который предлагает только сам имплант, но не оплачивает операцию. Адвокат Полины считает, что клиника, как продавец товара, обязана отвечать за его качество. Редакция КП-Новосибирск направила запрос в клинику.

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