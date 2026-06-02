Глава МИД Японии Мотэги заявил об открытости к диалогу с Россией. Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги заявил, что Токио сохраняет открытость к диалогу с Москвой, в том числе по линии дипломатических ведомств. В ходе пресс-конференции он отметил, что двусторонние отношения находятся в "сложной ситуации", однако добавил, что именно в "трудные времена" диалог между странами особенно "важен".

По словам министра, позиция Японии об открытости к контактам с Россией, включая контакты по линии дипведомств, не изменилась. При этом, уточнил он, конкретных планов по политическим контактам между двумя странами в настоящее время нет.

Мотэги также прокомментировал вопрос о выделении Японией около 2,2 миллиарда иен (примерно 13,8 миллиона долларов) на пакет нелетального оборудования для Украины в рамках механизма НАТО PURL. Он пояснил, что объявление о взносе было сделано после завершения согласований с альянсом и не связано с визитом японских правительственных сотрудников в Москву.

Как писал KP.RU, ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что действующие власти Японии заигрывают не только с НАТО, но и с украинскими неонацистами. Он указал на риски взятого Токио курса. По словам Шойгу, все хорошо помнят, на какие авантюры пошла императорская Япония в милитаристском угаре в XX веке.