В Смоленской области 16-летний подросток разбился насмерть, врезавшись в лося Фото: Ольга ЮШКОВА.

Шестнадцатилетний молодой человек разбился насмерть, врезавшись на мотоцикле в выбежавшего на дорогу лося. Об этом сообщили в Telegram-канале прокуратуры Смоленской области.

Инцидент произошел в понедельник, 1 июня, в Угранском районе. 16-летний парень был за рулет мотоцикла, на скорости он столкнулся с выбежавшим на дорогу лосем. Он скончался от полученных травм на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи.

"Прокуратура Угранского района контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход доследственной проверки, проводимой по данному факту", - говорится в сообщении прокуратуры.

Ранее сайт KP.RU писал, что три человека погибли, еще восемь пострадали в результате аварии на 16-м километре федеральной трассы Тюмень - Омск. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.