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НовостиВ мире2 июня 2026 11:12

Финские власти изъяли российские активы на почти 4 миллиона евро

Финляндия изъяла российских активов на 3,7 миллиона евро по просьбе украинской компании
Семен ЗИМИН
Финские власти изъяли российские активы на почти 4 миллиона евро

Финские власти изъяли российские активы на почти 4 миллиона евро

Фото: REUTERS.

Финская служба принудительного взыскания долгов конфисковала российские денежные средства и имущество почти на 4 миллиона евро. Таким образом власти Суоми фактически легализовали передачу этих денег украинской стороне. Об этом сообщил национальный телерадиовещатель Yle со ссылкой на официальное решение органа.

Как уточняет источник, инициатором изъятия выступила украинская государственная энергетическая компания «Нафтогаз» вместе со своими «дочками». Речь идет о сумме примерно в 3,7 миллиона евро, которые РФ перевела финнам в рамках совместной программы приграничного сотрудничества Евросоюза.

Проект был создан для развития приграничных территорий, и Москва с Хельсинки участвовали в нем несколько лет назад. Однако теперь финское правительство не только не пытается наладить добрые отношения с Россией, но и сознательно идет на их полный разрыв.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что сейчас наладить связи с финскими властями не представляется возможным. По ее словам, виновата в сложившейся ситуации отнюдь не Москва, а действия самой Финляндии.