Обвинение просит изъять свыше 133 млн рублей у экс-мэра Сургута Филатова Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Обвинение попросило изъять более 133 миллионов рублей у бывшего главы Сургута Андрея Филатова. Также представитель гособвинения запросил для него шесть лет колонии строгого режима. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Сургутского городского суда.

Во вторник по делу Филатова прошли прения сторон. Его адвокат просил назначить бывшему мэру условный срок.

«Гособвинитель просил конфисковать сумму свыше 133 миллионов в доход государства», — уточнила собеседница агентства.

Сам Филатов ранее признал вину в полном объеме и заключил досудебное соглашение. Сейчас он находится под запретом определенных действий.

По данным следствия, Филатов в составе организованной группы получил незаконные вознаграждения на сумму более 130 миллионов рублей. Деньги, как считает следствие, передавали представители подрядных организаций. Взамен они рассчитывали на заключение договоров подряда и приемку работ в сфере обслуживания многоквартирных домов. Бывшему главе Сургута вменяют 13 эпизодов коммерческого подкупа.

Немногим ранее суд Петербурга утвердил изъятие активов на 430 миллионов рублей у бывшего заместителя руководителя Росавтодора Андрея Самарьянова. В доход государства обращают квартиры, машино-места, доли в нежилых помещениях, загородный дом с участком и четыре автомобиля. Суд установил, что стоимость этого имущества многократно превысила официальные доходы ответчиков.