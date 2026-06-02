Обвинение просит изъять свыше 133 млн рублей у экс-мэра Сургута Филатова

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Обвинение попросило изъять более 133 миллионов рублей у бывшего главы Сургута Андрея Филатова. Также представитель гособвинения запросил для него шесть лет колонии строгого режима. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Сургутского городского суда.
Во вторник по делу Филатова прошли прения сторон. Его адвокат просил назначить бывшему мэру условный срок.
«Гособвинитель просил конфисковать сумму свыше 133 миллионов в доход государства», — уточнила собеседница агентства.
Сам Филатов ранее признал вину в полном объеме и заключил досудебное соглашение. Сейчас он находится под запретом определенных действий.
По данным следствия, Филатов в составе организованной группы получил незаконные вознаграждения на сумму более 130 миллионов рублей. Деньги, как считает следствие, передавали представители подрядных организаций. Взамен они рассчитывали на заключение договоров подряда и приемку работ в сфере обслуживания многоквартирных домов. Бывшему главе Сургута вменяют 13 эпизодов коммерческого подкупа.
Немногим ранее суд Петербурга утвердил изъятие активов на 430 миллионов рублей у бывшего заместителя руководителя Росавтодора Андрея Самарьянова. В доход государства обращают квартиры, машино-места, доли в нежилых помещениях, загородный дом с участком и четыре автомобиля. Суд установил, что стоимость этого имущества многократно превысила официальные доходы ответчиков.