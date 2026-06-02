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НовостиОбщество2 июня 2026 11:22

Адвокат Кудерко: Сбитая птица может привести к лишению водительских прав

Адвокат Елена Кудерко объяснила, какие последствия ждут водителя за наезд на птицу
Анна АДАМАЙТЕС
Адвокат Кудерко: Сбитая птица может привести к лишению водительских прав

Адвокат Кудерко: Сбитая птица может привести к лишению водительских прав

Фото: Виталий ТИМКИВ. Перейти в Фотобанк КП

Наезд на птицу считается полноценным дорожно-транспортным происшествием, об этом предупредила адвокат Елена Кудерко в беседе с агентством «Прайм».

По словам юриста, если водитель покинет место такого происшествия, ему грозит лишение прав на срок от года до полутора лет либо административный арест до 15 суток (ст. 12.27 КоАП РФ).

Размер компенсации зависит от вида птицы. За дикого сизого голубя придется заплатить штраф 600 рублей (по таксам Минприроды), за стаю — сумму пропорционально количеству особей. Птицы из Красной книги обойдутся дороже, а обычные городские голуби тоже предполагают компенсацию как вред окружающей среде. Ущерб может покрыть страховка (ОСАГО/КАСКО). Умышленный наезд подпадает под ст. 245 УК РФ о жестоком обращении с животными.

Ранее адвокат Евгений Жаров предупредил о штрафах до 5 тысяч рублей за кормление голубей в неположенных местах. Ответственность наступает не за заботу о птицах, а за нарушение санитарных норм, так как скопление пернатых ведет к загрязнению территории, привлекает грызунов и создает риск инфекций.