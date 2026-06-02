Священник может получить пожизненное за ужасные преступления: он годами насиловал прихожанок Фото: Сергей Грачёв. Перейти в Фотобанк КП

В Техасе суд присяжных признал 57-летнего католического священника Энтони Одионгу виновным в сексуальном насилии над прихожанками. Теперь ему грозит пожизненное заключение, сообщает The Guardian.

Одионгу признали виновным по двум статьям: за преступление первой степени ему светит от пяти лет до пожизненного срока, а за насилие второй степени — от двух до 20 лет тюрьмы. Присяжные сочли, что священник незаконно использовал свой духовный сан, чтобы вступать в связь с верующими женщинами напрямую или через посредников.

Как выяснилось в суде, с 2008 по 2011 год Одионгу оказывал «духовную поддержку» прихожанке по имени Мэри Доу, что в итоге привело к сексуальной связи. В Техасе подобное поведение священнослужителя считается уголовным преступлением. После публикации расследования издания одна из пострадавших написала заявление в полицию.

Свидетели рассказали, что священник неподобающе прикасался к ним и покусывал за уши. Адвокаты Одионгу настаивали, что отношения были по обоюдному согласию, хотя и нарушали обет безбрачия. Следствие также выяснило, что с момента ареста в июле 2024 года священник потратил на звонки из тюрьмы более 24 тысяч долларов.

Ранее в Неваде суд вынес приговор 66-летнему актеру Натану Чейзингу Хорсу, известному по фильму «Танцующего с волками». Его приговорили к пожизненному заключению за сексуальное насилие над женщинами и несовершеннолетними девочками.