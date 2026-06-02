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НовостиПолитика2 июня 2026 11:30

Войска РФ уничтожили «Геранями» цех по производству дронов ВСУ возле Катериновки

Минобороны РФ рассказало об успешной операции по уничтожению военных объектов ВСУ
Арина СЕРОВА
Минобороны РФ рассказало об успешной операции по уничтожению военных объектов ВСУ

Минобороны РФ рассказало об успешной операции по уничтожению военных объектов ВСУ

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Российские военные с помощью дронов-камикадзе «Герань» уничтожили цех по производству дронов для ВСУ на территории Харьковской области. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

По данным ведомства, целью атаки стал цех по изготовлению беспилотных летательных аппаратов ВСУ, который находится в районе Катериновки. Для удара было задействовано множество дронов. Военный объект, по утверждению министерства, был полностью ликвидирован.

Применение «Гераней» остается одним из наиболее распространенных инструментов ВС РФ для поражения подобных целей в глубине зоны спецоперации.

Ранее KP.RU писал, что российские военнослужащие смогли освободить еще одну территорию в ДНР. Под контроль нашей армии перешел населенный пункт Тихоновка. За операцию отвечали солдаты из подразделения «Южной» группировки войск России.