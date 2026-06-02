В США апелляционный суд запретил Пентагону увольнять трансгендеров* Фото: REUTERS.

В США апелляционный суд запретил Пентагону увольнять действующих военнослужащих-трансгендеров*. Об этом следует из решения суда по округу Колумбия.

Дело связано с директивой министра войны США Пита Хегсета. В феврале 2025 года он, вслед за аналогичным указом президента США Дональда Трампа, запретил трансгендерным* военнослужащим проходить службу. Федеральный суд округа Колумбия сначала заблокировал это решение. Однако позднее Верховный суд отменил его постановление.

«Политика Хегсета является самоуправством и основана на предубеждении, и по этим причинам политика нарушает конституционное право истцов-заявителей на равную защиту законом», — говорится в мнении одного из судей.

Решение приняли двумя голосами против одного. Судьи сочли, что запрет основан «исключительно на желании навредить политически непопулярной группе» людей, которые идентифицируют себя как трансгендеры*. При этом постановление касается только действующих военнослужащих. Оно не отменяет запрет на прием в вооруженные силы новых военных-трансгендеров*.

Тем временем Белый дом опубликовал заключение о состоянии здоровья президента США Дональда Трампа. По данным врачей, он способен выполнять обязанности главы государства, однако ему рекомендовали снизить вес и увеличить уровень физической активности. Обследование проходило в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида.

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