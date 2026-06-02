«Единая России» предложила смягчить налоги на малый бизнес

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Альфия Когогина. Фото: ER.RU.

«Единая Россия» выступает за смягчение налогов на малый бизнес. Об этом 2 июня сообщила координатор партийного проекта «Предпринимательство», первый заместитель председателя комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Альфия Когогина.

По ее мнению, изменения налоговых условий для предпринимателей должны быть «просчитаны и понятны».

«Единая Россия» выступает за смягчение налогов на малый бизнес. В партии поддерживают позицию общественной организации малого бизнеса "ОПОРа России", что любые изменения налоговых условий для бизнеса должны быть просчитаны и понятны всем», - отметила Альфия Когогина в беседе с агентством РИА Новости.

Она подчеркнула, что, принимая новые решения об уменьшении налогового бремени на предпринимателей, необходимо сперва оценить эффект действующих мер. Особенно это важно в случае с предприятиями, создающими новые рабочие места и обеспечивающими развитие страны.

Ранее Альфия Когогина сообщила, что в «Единой России» выступают за господдержку самозанятых и индивидуальных предпринимателей. По ее словам, важно снизить количество документов, которые необходимо оформлять для получения мер помощи, и продолжать работу по дебюрократизации, чтобы освободить граждан от лишней бумажной волокиты. Она отметила, что новые предложения по развитию мер поддержки самозанятых войдут в Народную программу «Единой России».

Альфия Когогина подчеркнула, что по поручению президента России и при поддержке партии режим самозанятости должен развиваться и дальше, поскольку он позволят миллионам людей реализовать себя и создает новые возможности для бизнеса и развития страны.