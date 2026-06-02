Bloomberg: Россия стремительно наращивает выпуск беспилотников Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Производство авиационной техники в России, включая пилотируемые военные самолёты и БПЛА, в апреле выросло на 117 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Bloomberg со ссылкой на официальные данные и экспертов.

По расчетам агентства, в 2025 году средний годовой рост в этой сфере был на уровне 68%. Теперь Москва, согласно данным Bloomberg, делает ставку на дешевые и масштабируемые системы, включая FPV-дроны, которые стали одной из немногих отраслей, способных к быстрому расширению.

Как отметил старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований Дуглас Барри, FPV-дроны стали доминирующим средством на поле боя, делая любое скопление сил опасным на километры вокруг линии фронта.

Ранее польский портал Defence24 признал революционный скачок России в производстве беспилотников, который на Западе до сих пор недооценивают. Издание отметило, что за четыре года Москва пришла к системному подходу, распределив зоны ответственности за запуск дронов между спецназом, разведкой, артиллерией и центрами «Рубикон», а не создавая отдельные беспилотные полки.