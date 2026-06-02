Toyota и Suzuki остановят 18 заводов в Японии из-за тайфуна «Чанми»

Из-за тайфуна в Японии отменены более 300 рейсов. Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Toyota и Suzuki остановят работу 18 предприятий в Японии из-за приближающегося тайфуна «Чанми». Об этом во вторник сообщила газета Nikkei.

Toyota приостановит 13 заводов утром 3 июня. Решение о возобновлении их работы будет принято позднее в течение дня. Suzuki также остановит пять своих предприятий.

Тайфун «Чанми» находится к югу от Кюсю и движется в северо-восточном направлении. Во второй половине дня он достигнет столичного региона, после чего уйдет в сторону Тихого океана.

Из-за надвигающегося тайфуна «Чанми» 2 июня в Японии уже отменили свыше трехсот авиарейсов. Под ограничения прежде всего попали аэропорты Кагосима и Миядзаки, расположенные на острове Кюсю. По данным СМИ, скорость ветра в центре циклона достигает примерно 25 километров в час. Генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара сообщил, что в результате разгула стихии пострадали как минимум девять человек.

Как писал KP.RU, ранее в Японии зафиксировали существенное снижение численности населения.