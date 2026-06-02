DE: Любителям кошек предлагают бесплатное жилье на райском острове в Греции Фото: Ольга ЮШКОВА.

Организация по защите животных ищет людей, готовых переехать на греческий остров с кошками. Об этом сообщает британский таблоид Daily Express.

По информации источника, приют для кошек ищет любителей животных, готовых протянуть им руку помощи. При этом взамен волонтеры смогут жить на греческом острове бесплатно. Такую возможность предоставляет организация Syros Cats, которая занимается защитой животных на острове Сирос.

В приюте проживает более 60 спасенных кошек, на острове ищут волонтеров в возрасте от 25 лет для того, чтобы заботиться о животных. Работа включает в себя кормление, уборку и общение с кошками.

Прием заявок на 2026 год уже открыт. Ожидается, что интерес со стороны любителей кошек по всему миру будет высоким. Они будут работать не менее месяца, около пяти часов в день и пять дней в неделю.

Ранее сайт KP.RU писал, что житель Санкт-Петербурга отсудил у авиакомпании 100 тысяч рублей из-за гибели своей кошки на борту самолета. После приземления мужчине сообщили, что одна из кошек погибла из-за нападения собаки в багажном отделении.