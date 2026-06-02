Двухлетний ребенок внезапно погиб на батуте: за минуту до трагедии он успел позвать маму Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

На фестивале в Румынии трагически погиб двухлетний ребенок. Он залез на надувной аттракцион, позвал маму и спустя несколько мгновений упал без сознания. Об этом пишет Mirror.

«Мамочка», — последнее, что успел произнести ребенок.

Малыш по имени Аделин Флорин катался на горке вместе с сестрой. Он без проблем спустился пять или шесть раз, но в очередной момент внезапно рухнул, словно «подкошенный».

Родители рассказали, что предыдущие УЗИ не выявляли болезнь. Как сообщили врачи, причиной смерти стала редкая агрессивная опухоль почки, которая развивалась без симптомов.

Отец мальчика добавил, что это могло случиться где угодно, а на фестивале просто совпало. Власти Румынии запретили все аттракционы и начали расследование, оборудование признали исправным. Педиатры отмечают, что такие опухоли часто встречаются у детей 2–3 лет.

Ранее KP.RU писал, как школьник погиб, возвращаясь с последнего звонка в Красноярске. Причиной гибели могли стать его проблемы с сердцем, однако прокуратура начала расследование трагедии.