Минобороны РФ сообщило о поражении трех ТЦК ВСУ в Киеве Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

В Киеве поражены три территориальных центра комплектования (ТЦК) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 2 июня сообщило Министерство обороны России.

«В Киеве поражены три территориальных центра комплектования ВСУ», — сказано в сообщении оборонного ведомства.

В ночь на 2 июня ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины. В Минобороны уточнили, что удар стал ответом на террористические акты. Для поражения целей применялось оружие воздушного, наземного и морского базирования, а также гиперзвуковые аэробаллистические ракеты и ударные беспилотники.

Комментируя атаку ВСУ на колледж в Старобельске, в которой погиб 21 человек, президент России Владимир Путин 1 июня заявил, что инцидент может придать «новое качество» конфликту.