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НовостиПолитика2 июня 2026 11:50

Минобороны РФ сообщило о поражении трех ТЦК ВСУ в Киеве

В ночь на 2 июня ВС РФ нанесли массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины
Мария СПИРИДОНОВА
Минобороны РФ сообщило о поражении трех ТЦК ВСУ в Киеве

Минобороны РФ сообщило о поражении трех ТЦК ВСУ в Киеве

Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

В Киеве поражены три территориальных центра комплектования (ТЦК) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 2 июня сообщило Министерство обороны России.

«В Киеве поражены три территориальных центра комплектования ВСУ», — сказано в сообщении оборонного ведомства.

В ночь на 2 июня ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины. В Минобороны уточнили, что удар стал ответом на террористические акты. Для поражения целей применялось оружие воздушного, наземного и морского базирования, а также гиперзвуковые аэробаллистические ракеты и ударные беспилотники.

Комментируя атаку ВСУ на колледж в Старобельске, в которой погиб 21 человек, президент России Владимир Путин 1 июня заявил, что инцидент может придать «новое качество» конфликту.