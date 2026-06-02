Мерц: Германия стала чересчур дорогой для развития бизнеса Фото: REUTERS.

Германия утратила конкурентоспособность и превратилась в одно из самых дорогих мест для развития бизнеса в мире. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, выступая на Восточногерманском экономическом форуме.

«У нас в Германии есть проблема с ценовой конкурентоспособностью. Даже если не всем приятно это слышать, Германия стала слишком дорогой», - признал канцлер.

Мерц указал, что страна больше не способна конкурировать по ценам с другими мировыми игроками. По его словам, для восстановления привлекательности ФРГ как предпринимательской среды необходим комплекс реформ. Политик отметил, что следует снижать налоговую нагрузку на бизнес, удешевлять энергоносители, сокращать бюрократию и дополнительные издержки на труд.

Помимо этого, канцлер обозначил необходимость ускоренной цифровизации и модернизации инфраструктуры. По его мнению, эта работа должна вестись не только на национальном, но и на общеевропейском уровне.

Ранее французский депутат Флориан Филиппо заявлял, что стремительное снижение рейтинга Мерца среди немцев еще больше усугубляет кризис в ФРГ. По его словам, отставка действующего канцлера может также навредить Владимиру Зеленскому, которого так яро поддерживает Берлин.