Мамы кричали, а дети продолжали плавать: крокодил перепугал всех на детских соревнованиях Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мексике крокодил появился во время детских соревнований по плаванию в открытой воде. Об этом пишет Need To Know.

Инцидент произошел у берегов острова Косумель в Карибском море. Дети участвовали в заплыве, когда родители заметили крупного крокодила всего в нескольких метрах от юных спортсменов.

На видео, опубликованном изданием, слышно, как взрослые кричат и предупреждают об опасности. В этот момент часть участников еще находилась в воде.

«Уведите девочку отсюда, там две девочки!» — закричала одна из женщин.

Через несколько секунд к месту подплыл сотрудник на гидроцикле. Он встал между крокодилом и детьми, после чего рептилия ушла под воду и скрылась на глубине. Участников соревнований успели безопасно эвакуировать.

По данным издания, соревнования проходили около полудня 31 мая. Их организовал военно-морской секретариат Мексики. После появления крокодила заплыв сразу остановили из соображений безопасности.

Организаторы также попросили местных жителей не приближаться к этому району и сохранять осторожность. Власти отметили, что такие встречи происходят редко, но на открытой воде нужен постоянный контроль.

Немногим ранее на Камчатке на спящую туристку напал медведь. Женщина находилась в палатке, рядом не было ни охраны, ни средств защиты от диких животных. Пострадавшая получила тяжелые травмы. После этого организатору тура предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.